Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга ведет проверку законности установки памятной доски финскому маршалу и союзнику Гитлера Карлу Маннергейму. Это следует из имеющегося в распоряжении ИА REGNUM документа Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM Доска Маннергейму в Санкт-Петербурге

В смольнинском ведомстве подтвердили, что к ним поступают обращения петербуржцев и других российских граждан, возмущенных появлением в центре северной столицы памятного знака Маннергейму. В частности, протест в связи с этим позорным фактом был высказан на прошедшей в Петербурге конференции «Город — против памятной доски Маннергейму».

Комитет по культуре также вновь заявил, что власти Санкт-Петербурга не рассматривали вопрос о доске Маннергейму и не санкционировали ее установку, а инициатором появления знака на здании военной академии Минобороны РФ стало, по неофициальным данным, «Российское военно-историческое общество».

Его председателем, как известно, является министр культуры России Владимир Мединский. Он присутствовал на открытии доски в июне 2016 года вместе с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым (снят с должности 12 августа, — прим. ИА REGNUM), экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым и вице-губернатором Санкт-Петербурга, руководителем губернаторской администрации Александром Говоруновым.

Приводим текст ответа Комитета по культуре Санкт-Петербурга:

В Комитет по культуре Санкт-Петербурга (далее — Комитет) из Министерства обороны Российской Федерации поступила резолюция общегородской конференции «Город — против памятной доски Маннергейму», направленная в адрес Министра обороны Российской Федерации С.К.Шойгу, по вопросу установки в Санкт-Петербурге знака, посвященного К.Г.Маннергейму.

Рассмотрев указанную резолюцию, Комитет сообщает следующее.

Официальные обращения от юридических лиц по вопросу установки знака, посвященного К.Г.Маннергейму, по адресу: Захарьевская ул., д. 22, в Комитет не поступали. В связи с этим Совет по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга не рассматривал вопрос об установке знака, посвященного К.Г.Маннергейму, по указанному адресу.

По имеющейся у нас информации, знак установлен на фасаде здания, находящегося в федеральной собственности и принадлежащего Федеральному государственному казённому военному образовательному учреждению высшего образования «Военная ордена Ленина академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации».

Согласно имеющейся у нас информации, не подтвержденной документально, инициатором установки знака по адресу: Захарьевская ул., д. 22, является Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество».

В настоящее время Прокуратурой Санкт-Петербурга осуществляется проверка законности установки знака, посвященного К.Г.Маннергейму, по адресу: Захарьевская ул., д.22.

С уважением,

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга

А.Н. Воронко.

*****

Как сообщалось, ранее в Смольном заявили, что «мемориал» Маннергейму не попадает под действие городских законов, а власти якобы не вправе оценивать «идеологическое содержание» памятной доски. Это следует из документа (есть в распоряжении ИА REGNUM ), подписанного начальником управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Санкт-Петербурга Еленой Рудневой.

Чиновница сообщила, что памятный знак является «барельефом», а «порядок размещения на фасадах зданий Санкт-Петербурга барельефов законодательством Санкт-Петербурга не установлен». Кроме того, Руднева сослалась на федеральный характер здания, на котором установлен «мемориал» Маннергейму.

Также власти постарались уйти от формулирования своего отношения к тому, что, по данным исторической науки, Карл Маннергейм несет ответственность за блокаду Ленинграда финскими войсками вместе с гитлеровскими оккупантами.

«Вопросы, касающиеся оценки эстетических качеств и идеологического содержания барельефа, к компетенции исполнительных органов не относятся», — заявляет Елена Руднева.

Добавим, что администрация Центрального района Санкт-Петербург подтвердила отсутствие каких-либо разрешительных и правоустанавливающих документов, санкционирующих появление доски Маннергейму.

ИА REGNUM ждет ответа на запрос о правомерности установки доски Маннергейму от военной прокуратуры Западного военного округа.

Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. Горожане сопровождали открытие доски криками «Позор!» и «Он убивал ленинградцев!». В течение лета доску несколько раз заливали красной краской, после чего рядом с домом, где она установлена, появилась частная охрана.