Курск, 29 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Курской области обвиняемый по уголовному делу об изнасиловании собственной дочери покончил с собой в следственном изоляторе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ, это произошло ночью 29 августа в камере СИЗО № 1 УФСИН России по Курской области.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Мужчина был фигурантом уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, 43-летний житель Медвенского района в июле 2014 года дома изнасиловал свою пятилетнюю дочь. Он также угрожал своему восьмилетнему сыну, который стал свидетелем преступления, поэтому его жена не знала о произошедшем. В августе 2016 года дети все-таки рассказали о случившемся матери — семья жила уже отдельно от отца.

Мужчину заключили под стражу, а ночью 29 августа он покончил с собой, оставив предсмертную записку. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.