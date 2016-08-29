Москва, 29 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. К концу туристического сезона туроператоры не станут разворачивать чартерное сообщение с Турцией в полную силу, однако изменения в направлении турпотоков могут проявить себя уже в ближайшее время — интерес к российским курортам и азиатским направлениям наверняка снизится. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 29 августа выразил операционный директор онлайн-travel-агентства Kupibilet.ru Борис Пирожников.

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«Рынок, безусловно, отреагирует на открытие Турции. Вскоре мы увидим изменения в направлении турпотоков. Доля российских курортов может снизиться, уйдет и повышенное внимание к Таиланду и Азии в целом. Несмотря на политику, я считаю, что Турция быстро вернет себе лидирующие позиции среди российских туристов. Но не в ближайшие дни», — заявил Пирожников.

По его словам, сейчас туроператоры не станут разворачивать чартерное сообщение с Турцией в полную силу, поскольку «просто не успеют набрать достаточное количество туристов».

«Поток россиян в Турцию, судя по прошлым годам, осенью снижается, но остается более-менее активным до конца октября — начала ноября. В новогодние каникулы наплыва туристов не ожидается. Поэтому у авиакомпаний и туроператоров сейчас есть достаточно времени, чтобы полноценно подготовиться к следующему летнему сезону», — пояснил операционный директор Kupibilet.ru .

При этом проблем в восстановлении регулярных чартерных рейсов не возникнет, уверен он: «Думаю, они (рейсы) будут восстановлены быстро, максимум за неделю. Туроператорам достаточно забронировать и оплатить необходимое количество мест в самолете. Я уверен, что авиакомпании отреагируют в кратчайшие сроки».

«Здесь вопрос, повторюсь, именно в необходимости активировать чартеры в Турцию сейчас, когда сезон почти закончился. Туроператоры, разумеется, будут создавать ажиотаж вокруг этого направления. Вопрос, насколько им удастся поднять спрос у российских туристов осенью, ведь Турция — это по большей части семейное и студенческое направление. Скоро начало учебного года, поэтому многие туристы не смогут в ближайшее время там отдохнуть», — сказал в заключение Пирожников.

Напомним, 28 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные авиаперевозки в Турцию. При этом соответствующим перевозчикам предписывается принять дополнительные меры обеспечения авиационной безопасности. По данным Минстранса, авиаперевозчики уже начали подавать заявки на чартеры в Турцию.