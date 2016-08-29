Аден, Йемен, 29 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



Игил (Фрагмент)

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на юге Йемене, в результате которого 29 августа погибло по меньшей мере 60 человек, сообщает Figaro.

Соответствующее заявление боевиков радикальной группировки было распространено агентством Amaq, выполняющим функцию органа пропаганды исламистов.

«60 человек было убито в ходе мученической операции бойца «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против призывного пункта армии в Адене», — гласит сообщение пропагандистского органа ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, целью террориста-смертника стал тренировочный лагерь армии свергнутого правительства Йемена. Радикал направил свой начиненный взрывчаткой автомобиль на группу новобранцев.