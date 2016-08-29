Вильнюс, 29 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Сегодня, 29 августа, исполняется 75 лет со дня массового уничтожения евреев в небольшом литовском городе к востоку от Вильнюса — Молетай. По инициативе и на средства близких убитых будет поставлен мемориал, созданный литовским и израильским скульптором Давидом Зунделовичем, сообщили ИА REGNUM организаторы «Марша памяти», который сегодня состоится в Молетай. Этот известный скульптор выполняет свою работу бесплатно.

Cary Bass-Deschenes Холокост

Сам «Марш памяти» посвящен 75-летней годовщине «Марша смерти» в Молетай. Около 40 еврейских семей, эмигрировавших из Молетай, выразили желание принять участие в этом мероприятие. Это евреи из Израиля, Южно-Африканской Республики, Уругвая, США, Канады и Великобритании.

До Второй мировой войны большинство жителей Молетай были еврейской национальности, они были похоронены в братской могиле на окраине Молетай. С лета 2015 года эта братская могила была уничтожена вандалами, не осталось никакой информации о том, что здесь были похоронены люди. Согласно уточненным сведениям, в братской могиле в Молетай было похоронено около 2000 молетайских евреев, убитых в один день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Холокост в Литве носил самый жестокий характер. Было уничтожено порядка 190−200 тыс. евреев, что составляет около 95% всего еврейского населения. Значительная часть была уничтожена самими литовцами еще до прихода нацистов, которые позже использовали литовцев как убийц евреев, вывозя их для убийств даже на другие оккупированные территории.