Якутск, 29 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В Якутии жалуются на то, что информационные системы, в которые по закону необходимо вносить информацию о наличии участков, работают с перебоями или не работают совсем, в итоге земли людей накануне раздачи гектаров оказались под угрозой. Координационный совет Саха общественного центра обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, его полномочному представителю Юрию Трутневу и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отменить решение Минвостокразвития РФ, разрешающее подачу уведомлений о земле только до 8 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, открытое письмо представителям федеральной власти опубликовал в своём блоге член координационного совета Саха общественного центра, депутат Госсобрания Якутии Иван Шамаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

По мнению общественников, из-за неадекватной работы ФИС (федеральная информационная система) и ГАИС (геоаналитическая информационная система) жители республики не успевают подать уведомления о том, что владеют участками, и рискуют остаться без земли, когда закон о дальневосточном гектаре начнёт действовать в полную силу.

«Считаем, что абсурдность действий Министерства развития Дальнего Востока по введению в действие ФЗ-119 о дальневосточном гектаре превзошла все разумные пределы. Если не работает ФИС, с которой федеральные чиновники целый год носились как с писаной торбой, то почему из-за этого должны попираться конституционные права простых землепользователей?», — высказывают общественники своё возмущение в письме Путину.

Они объясняют: собранные уведомления о наличии земли, по мере поступления, должны были до 1 октября 2016 года внесены в Федеральную информационную систему, но, так как по информации министерства имущественных и земельных отношений Якутии, в ФИС не разработан советующий функционал, отправлять сведения Минвостокразвития дало указания в геоаналитическую информационную систему (ГАИС).

«Так как ГАИС работает медленно и имеет ограничение одновременного доступа (максимум 15 операторов), республиканское МИЗО вынуждено было расписать график доступа улусных (районных) комитетов по имущественным и земельным отношениям в ГАИС, где каждому району отводится по 3−4 дня. Если ГАИС работает без сбоя, то для внесения одного земельного участка требуется времени до 10 минут. К сожалению, ГАИС работает с перебоями, 27 и 28 августа система не функционировала. В настоящее время в каждом улусе собрано по нескольку тысяч уведомлений. При таких условиях работы полное внесение информации об этих земельных участках в срок технически невозможно. Таким образом, десятки тысяч земельных участков законопослушных землепользователей Якутии, подавших свои уведомления до 1 сентября 2016 года не смогут быть защищенными и подпадут под раздачу в соответствии с ФЗ-119», — сообщается в обращении к федеральному руководству органов власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии огромное количество земельных участков зарегистрированы в Росреестре как собственность, но не поставлены на кадастровый учёт. Кроме того, по словам депутатов и общественников, система кадастрового учёта в республике работает плохо, земли и недвижимость часто оформлены с ошибками.

Отчасти поэтому намерение бесплатно раздавать гектары в республике вызвало волну протеста среди жителей. Общественники просили не распространять закон о дальневосточном гектаре в Якутии или дать минимум год времени на подготовку к его реализации, но им было отказано.