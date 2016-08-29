Ростов-на-Дону, 29 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается работа по частичному погашению долгов по зарплате перед шахтёрами обанкротившейся группы компаний «Кингкоул». Заработанные средства за апрель и май прошлого года получили уже 222 горняка. Эти данные ИА REGNUM передали в управлении по информационной политике региона 29 августа.

Борис Окороков Шахтеры после смены. 1963 г

Так, зарплату получили 162 шахтёра ОАО «Замчаловский антрацит», 50 работников ЗАО «Ростовгормаш» и 10 сотрудников ОАО «УК Алмазная». Выплаты по-прежнему проводит ОАО «Региональная корпорация развития» за счет собственных средств.

Списки шахтёров и суммы выплат на каждого из них уже определены, согласованы графики погашения задолженности. Всего ожидают выплат 2 тыс. 240 горняков.

Напомним, что шахтёры «Кингкоула» на прошлой неделе пошли на крайние меры и после проведенной серии пикетов начали голодовку. Региональные власти оперативно отреагировали на акцию протеста, донской губернатор Василий Голубев выехал на встречу с бастующими горняками и процесс погашения долгов по зарплате сдвинулся с мертвой точки. К сожалению, выплатить всё и сразу из средств областного бюджета невозможно по федеральному законодательству. Но механизм использования резервного фонда региональный казны для дальнейших выплат долгов все-таки проработан будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая задолженность компании «Кингкоул» перед горняками составляет около 320 млн рублей.