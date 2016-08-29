Москва, 29 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. За 7 месяцев 2016 года объем импорта рыбной продукции в Россию уменьшился на 12% (или на 37 тыс. тонн) в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и составил 271,6 тыс. тонн, сообщили в Росрыболовстве.

Клод Моне. Порт. 1871

На 67,9% снизились поставки мороженой мойвы — до 8,6 тыс. тонн. Мороженой сельди завезено на 50,2% меньше — 11,7 тыс. тонн, мороженого лосося — на 3,3% меньше — 25,3 тыс. тонн. Увеличился объем поставок мороженой скумбрии — на 28,2%, до 31,8 тыс. тонн. Почти в 2 раза вырос импорт мороженой форели — до 6,8 тыс. тонн.

Производство рыбной продукции за I полугодие 2016 года увеличилось на 1,4% (или на 26,5 тыс. тонн) по отношению к аналогичному периоду 2015 года — до 1,952 млн тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2015 году на 5% увеличен вылов рыбы. Увеличился вылов таких видов рыб, как: минтай, треска, сельдь балтийская, тюлька, килька. По данным Росрыболовства, российская рыбная отрасль способна заместить выпадающие объемы импорта. В ведомстве считают, что российская рыба нисколько не хуже, а даже более качественная и вкусная.

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