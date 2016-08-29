Москва, 29 августа, 2016, 11:31 — ИА Регнум. При частичном разрешении дистанционной продажи алкоголя всегда будут риски, что алкоголь будут покупать несовершеннолетние, кроме того, сложно решить вопрос недопущения продажи алкоголя в ночное время. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 августа глава комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комментируя предложения МЭР узаконить онлайн-продажи легких алкогольных напитков, таких, как пиво и сухое вино.

Помпео Массани. Виноторговец с женой

«Надо посмотреть внимательно аргументы инициаторов законопроекта. Сейчас, когда существует запрет на интернет-торговлю алкоголем, он активно продается через интернет. Легальной торговли нет, а нелегальная вовсю идет, причем суррогатами. Вопрос не регулируется соответствующим образом, он не контролируется», — сказал он.

Если удастся перекрыть нелегальную торговлю, если удастся блокировать сайты, которые не имеют соответствующих разрешений и лицензий, тогда можно было бы посмотреть на эту идею, но «как возможность», подчеркнул депутат. «При этом всегда есть риски, что будут покупать алкоголь несовершеннолетние, и будет трудно контролировать, что алкоголь продали несовершеннолетним. Возникает также вопрос, а каким образом будет регулироваться продажа алкоголя в неурочное время, после 23 часов?» — отметил депутат.

Аксаков отметил, что он понимает позицию Минздрава, который выступает против инициативы. «С одной стороны, мы вроде бы предпринимали шаги по ограничению продажи спиртного, а дав возможность продавать алкоголь через интернет, мы фактически эти решения нивелируем, обнуляем», — подчеркнул парламентарий.

Прежде чем принимать подобные решения, нужно всесторонне все взвешивать, рассуждает Аксаков. «Заинтересовано общество в увеличении объема продаж алкоголя? Не заинтересовано. Может быть, наоборот — речь идет об увеличении объема продаж легальной продукции и лишении возможностей нелегальной продажи, усилении контроля за интернет-торговлей», — предположил он.

Глава комитета признал, что проблема очень серьезная. «Я вижу на сайтах, как это все активно работает, и у меня возникает вопрос — почему это не пресекается?» — задается вопросом депутат.

Минэкономразвития подготовило предложения по легализации продажи в интернете алкоголя, а также сигарет. На первом этапе планируется узаконить онлайн-продажи легких алкогольных напитков, таких, как пиво и сухое вино. Торговлю предлагается вести либо на специализированных сайтах, которые получат аккредитацию у Минфина, либо через оптовые компании и крупных ритейлеров. Как ожидается, обсуждение деталей механизма торговли спиртным в интернете пройдет в рамках заседания рабочей группы в сентябре. Минздрав выступает против инициативы, пишут «Известия».