Москва, 29 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Москве 10 сентября пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения «#Вместе ярче», сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Главным объектом праздника станет светящееся 15-метровое панно с панорамой города, на котором можно будет рассмотреть Кремль, Останкинскую башню, Большой каменный мост и высотку на Красных воротах.

Unsplash Световое шоу

«Главная задача фестиваля — призвать россиян всех возрастов и социальных групп задуматься об экономии ресурсов, которые только кажутся почти бесконечными», — заявили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что фестиваль будет разделен на две части: «до» и «после» захода солнца. В дневные часы объекты праздника будут вырабатывать собственную энергию. А вечером — отдавать накопленную энергию световым инсталяциям.

Так, посетители фестиваля смогут поучаствовать в процессе выработки энергии при помощи танца. При нажатии ногой на специальную плитку кинетическая энергия преобразуется в электричество, за счет чего мгновенно зажгутся лампочки. А любители активного отдыха смогут совершить прогулку на светящихся велосипедах с зонтиками. Светодиодная подсветка будет работать от электричества, вырабатываемого движением колес.

Отдохнуть от танцев и велопрогулок можно будет на энергосберегающих стульях в гостиной, которая будет освещаться специальным торшером высотой 4,5 метра. Принцип его работы будет отличаться от обычного: чтобы лампа загорелась, нужно сесть на стул. При этом интенсивность освещения будет зависеть от числа сидящих в гостиной. Также, здесь можно будет подзарядить телефон на шести электрических скамейках.

Для детей на празднике будут работать пять экокаруселей с большими фонарями. Раскручиваясь, карусель будет вырабатывать энергию для собственной подсветки.

Кроме этого, на фестивале установят киоски экономного потребления. В них можно будет обменять обычные лампы накаливания на современные светодиоды, которые можно вставить в панно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября главной площадкой празднования Дня города Москвы станет Тверская улица, где появятся 10 тематических киноплощадок. Москвичи увидят знакомые кадры из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Свинарка и пастух», «Война и мир», «Цирк», «Место встречи изменить нельзя». Также, на разных площадках столицы пройдут концерты, игры и салют из шести тысяч залпов в виде смайликов, бабочек и комет.

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Напомним, фестиваль «#Вместе ярче» стартует 2 сентября во Владивостоке во время Восточного экономического форума, а завершится в Москве 10 сентября — на День города. Всего фестиваль пройдет в 72 субъектах Федерации.