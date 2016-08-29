Москва, 29 августа, 2016, 10:38 — ИА Регнум. С каждым годом в России растет доля компаний, предпочитающих переводить частично своих сотрудников на удаленный формат работы. Дистанционно работающие сотрудники есть в каждой пятой организации, и еще 10% планируют в ближайшее время перевести часть штата на такой режим работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

edar Дистанционная работа

Четверть предприятий имеют в штате сотрудников, полностью или частично работающих дистанционно (22%). В большинстве случаев удаленно работают не более 10% штата — 61%, в каждой десятой организации таковых 11−20%, от 20% до 90% дистанционно занятых сотрудников — в 23% компаний, и в 6% предприятий почти весь персонал работает удаленно.

Каждый десятый руководитель сообщает о наличии планов перевода части или всех сотрудников на дистанционный режим работы в ближайшие три года (9%), и это чаще отмечают представители организаций, образованных в 2000-е годы. В основном такой удаленный режим предполагается ввести не более, чем для 10% персонала — 5%.

Среди тех, кто собирается вводить такой режим работы на предприятии, половина планируют это сделать в 2017 году — 49%, каждый пятый — до конца 2016 года (21%) и столько же (19%) — до конца 2020 года.

Те, кто не имеет подобных планов, объясняют это в первую очередь спецификой работы предприятия, не позволяющей ввести дистанционный режим (60%), а также отсутствием необходимости (20%). Еще 5% отметили, что при удаленной занятости персонала сложно контролировать рабочий процесс.

Опрос проведен в июле 2016 года. Опрошены 500 руководящих сотрудников предприятий микро, малого, среднего и крупного бизнеса в восьми федеральных округах России. Статистическая погрешность не превышает 4,4%.