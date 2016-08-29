Вашингтон, 29 августа, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Две последние администрации придерживались курса ведения постоянных войн, который поддерживался обеими партиями США. К сожалению, последствия такой политики оказались катастрофичными: каждое вторжение создавало фундамент для последующих конфликтов. Однако авторы этой провальной политики заявляют, что все было бы хорошо, действуй Вашингтон более решительно. С этой точки зрения, проблема не в том, что США постоянно воюют, а в том, что страна воюет недостаточно. Страна находится в опасной зависимости от постоянной необходимости вторгаться в ту или иную страну, пишет Даг Бэндоу в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Такой подход базируется на убежденности, что Вашингтон способен решить любую проблему в мире. В США считают, что если бы некие талантливые люди воплотили бы в жизнь, с теоретической точки зрения, безупречные стратегии, которые бы получали поддержку некими гражданами, испытывающими абсолютную решимость, то терроризм был бы подавлен, группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была бы уничтожена, Россия была бы вынуждена быть более покладистой, Ирак стал бы успехом, в Сирии был бы мир, Ливия была бы единой, а Китай вел бы себя уважительнее с США.

К сожалению, по опыту видно, что таких людей и стратегий не существует. Ведь почему-то предпринятые в последние годы военные операции привели к столь плачевным последствиям. Если необходимых для успеха условий не было в течение последних пятнадцати лет, то почему нужно ожидать, что они появятся в следующие пятнадцать?

Самая большая проблема США состоит в убежденности в том, что может быть безупречное вторжение. Войска должны были оставаться дольше, нужно было сбрасывать больше бомб, вводить больше бесполетных зон. Сторонники такие мер редко идут на то, чтобы объяснить, что для этого потребуется, и какие будут последствия такого курса.

Например, ни одно другое вторжение не вызвало столько критики среди экспертов по внешней политике, как вторжение в Ирак. Эта война привела к крупномасштабному религиозному конфликту, который привел к гибели сотен тысяч граждан Ирака, разрушил исторически сложившуюся христианскую общину страны, привел к появлению экстремистской организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), впоследствии превратившейся в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сыграл на руку Ирану.

Согласно линии неоконсерваторов, эта война была большим успехом, достигнутым президентом Джорджем Бушем-младшим. Плоды победы, считают они, были пущены на ветер президентом Бараком Обамой, который вывел из страны войска.

Однако Буш, при котором численность контингента США в Ираке находилась на наивысшем уровне, и у Вашингтона был наиболее значительный рычаг влияния на правительство страны, не смог добиться от Багдада заключения соглашения о статусе войск, необходимого для любого гарнизона США. Если бы Вашингтон попытался принудить Багдад пойти на постоянное размещение оккупационных войск, то войска США стали бы целью как экстремистов-шиитов, так и террористов-суннитов.

Единственный способ, с помощью которого Белый дом мог бы противостоять усилению ИГИЛ (запрещено в РФ) и приходу к власти несветского режима, был бы осуществить военное вторжение, которое могло иметь более катастрофические последствия. Внутри страны такой курс не поддерживался, после того как администрация Буша ранее продемонстрировала неспособность выполнить свои обещания и нереалистические планы.

Вторжение в Ливии, как утверждают, было бы успехом, если бы Запад осуществил его с целью построения нации. Однако люди по всему миру хотят управлять самостоятельно. После свержения правительства Муаммара Каддафи одержавшие победу ливийские силы были не рады оккупационным войскам США. Нет оснований считать, что такие действия привели к лучшим, чем в Афганистане или Ираке последствиям.

В Сирии, отмечают сторонники вмешательства, США должны были действовать против правительства президента страны Башара Асада. Он бы был свергнут, а на его место пришли бы сирийские Томас Джефферсон и Джорж Вашингтон, тогда как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии никогда бы не смогла появиться. Это замечательная история, однако в ней не учитывается опыт свержения лидера Ирака, который привел к религиозной розни. После уничтожения Асада началась бы еще более кровопролитная борьба за власть в стране.

Необходимо также отметить, что в самих США более значительное вмешательство не поддерживалось: противодействие нанесению авиаударов оказалось подавляющим, когда администрация передала этот вопрос на рассмотрение конгрессу. Когда верят в то, что нерешительное вмешательство привело к быстрой победе так называемых умеренных повстанцев, забывают о крайне удручающем опыте последних.

В Афганистане постоянное присутствие военных США, как предполагалось, должно было дать правительству Кабула создать стабильную, эффективную и честную демократическую власть в Центральной Азии. Тем не менее власти страны теряют территории, несмотря на поддержку десятков тысяч военнослужащих, затрат сотен миллиардов долларов. Размещения еще нескольких тысяч военнослужащих на постоянной основе только замедлит коллапс правительства, известного своей коррупцией и некомпетентностью.

Также утверждают, что выполни администрация Обамы свое обещание относительно печально известной «красной линии» по химическому оружию в Сирии, Вашингтон смог бы сохранить репутацию и впоследствии не позволить России захватить Крым, а также Китаю продвигать свои территориальные претензии в Азиатско-тихоокеанском регионе. Однако идти на войну из-за глупого обещания хуже, чем пожертвовать частью репутации. В любом случае любая попытка надавить на вооруженных ядерным оружием Москву или Пекин — вынуждает их демонстрировать, что их не запугать и не заставить делать то, что нужно США.

Катастрофичность политики беспорядочных вторжений США нельзя спасти с помощью игры с сослагательным наклонением. Если делать больше того же самого, то гарантирован тот же самый результат. США должны перестать тратить сотни миллиардов долларов — которых у США нет — на изначально обреченную попытку управлять каждым микропроцессом в мире.