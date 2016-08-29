Бишкек, 29 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам 14 киргизских трудовых мигрантов, погибших во время пожара на типографском складе в Москве, и 9 киргизстанцев, погибших в результате ДТП на автотрассе «Бишкек — Ош». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов

Киргизский лидер подписал указ об объявлении 29 августа 2016 года Днем траура. «Это тяжелая утрата для всего народа Киргизии. Государственные органы Киргизской Республики принимают меры по оказанию поддержки семьям погибших и пострадавшим. Проводится работа по обеспечению объективного расследования причин гибели людей, в том числе соответствующие переговоры с государственными органами Российской Федерации», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Не обошли вниманием трагедию и в России — жители и гости российской столицы несут цветы к посольству Киргизии в Москве и зажигают свечи в память о погибших в результате пожара на складе типографии «Печатный экспресс».

ИА REGNUM напоминает, что 27 августа 2016 года в расположенном на Алтуфьевском шоссе в Москве складском помещении произошел крупный пожар — площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров. В результате чрезвычайного происшествия погибли 17 человек, 14 женщин из которых — гражданки Киргизии, работавшие на этом складе. 12 человек спасателям удалось вывести из огня. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.