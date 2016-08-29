Москва, 29 августа, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Отстранение параолимпийской сборной России можно было спрогнозировать после бойкота Олимпиады в Сочи и публикации доклада Макларена. Тем не менее ни Министерство спорта РФ, никто другой каких-либо действий заранее не предпринял. Об этом 28 августа в ходе программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявил президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

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«Я чего не могу понять, ситуация вчера возникла, что ли? Что ждали столько лет? Доклад Макларена, бойкот политиками Олимпиады в Сочи — надо было спрогнозировать, что нас могут отстранить. Зачем у нас Министерство спорта? Только для того, чтобы деньги распределять или ездить в командировки? Почему мы только сейчас идём на частные деньги, на личной инициативе одного человека в суд? У нас адвокатов куча, девать некуда. Почему мы не разговариваем с сильнейшими странами в спортивном отношении? Китай, в Африке полно спортсменов, но они по-другому с нами разговаривают. Почему почти все спортивные организации находятся в Женеве, Лозанне?» — отметил Тарло.

По его мнению, в указанном контексте необходимо создавать системную работу международных организаций и ставить вопрос о том, чтобы спортивные организации были распределены равномерно по всему миру. Немаловажный момент — поиск союзников и реакция общественности.

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«Все ссылаются на доклад ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Я не поленился и прочитал. Слушайте, если это серьёзный доклад… По-моему, это доклад для дебилов просто. То, что там написано, не выдерживает никакой критики, ни одного серьёзного доказательства. Почему не возбудили по факту публикации доклада уголовное дело? Где результаты расследования, где результаты экспертиз?» — прокомментировал Тарло.

Как сообщало ИА REGNUM, министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Параолимпийский комитет России (ПКР) оспорит в суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении в полном составе российской сборной от Параолимпиады 2016 года. Пока шанс на участие спортсменов всё ещё остаётся, они продолжают тренировки.