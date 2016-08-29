Краснодар, 29 августа, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае увеличилось число мигрантов. Согласно данным Краснодарстата, за первые шесть месяцев текущего года миграционный прирост населения превысил 28,6 тыс. человек, что на 4,6% больше, чем в январе-июне 2015 года, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа. Это произошло за счет роста числа прибывших в край почти на 3,9 тыс. человек или на 6,1%. Возросло и количество мигрантов внутри края — на 1,1% (на 344 человека).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Из других российских регионов на Кубань прибыло на 8,9% больше граждан, чем за первые полгода 2015 года. Больше всего в край переселилось жителей Сибирского Федерального округа (24,9%). Из Дальневосточного ФО в регион прибыли 15,5%, Приволжского — 14,4%, Уральского — 14,3%, Северо-Кавказского — 11,6%.

Также по теме: Население Кубани выросло на 44,8 тыс. человек за счёт миграцииА вот из стран СНГ на Кубань стали приезжать меньше. Миграционный прирост за счет обмена с этими государствами в январе-июне 2016 года уменьшился на 397 человек, или на 5,9%. 60,6% миграционного прироста пришлось на Украину, 12,8% — на Армению, 9,7% — на Казахстан.

Что касается других зарубежных стран, то отток мигрантов в текущем периоде наблюдался во Вьетнам и Афганистан.

Возрастной состав мигрантов в январе-июне 2016 года изменился. Среди приезжих стало больше людей трудоспособного возраста — на 3,3%, при этом доля лиц моложе трудоспособного и доля лиц старше трудоспособного возраста уменьшилась соответственно на 0,9% и 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Краснодарский край на постоянное место жительства переехали 210 тыс. человек. Из них: 120 тыс. — выходцы из других регионов РФ, около 67 тыс. — миграция населения Кубани внутри региона. Большой миграционный поток в край наблюдается и с Северного Кавказа. Около 20% миграционного потока — это иностранцы — жители соседних республик: Грузии, Азербайджана, Армении, Украины.