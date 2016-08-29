Токио, 29 августа, 2016, 08:13 — ИА Регнум. В течение трех лет Япония направит 30 млрд долларов на развитие африканского континента, как стало известно по результатам Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD), проходившей в Найроби, передает Kyodo News.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и лидеры африканских стран договорились о стимулировании инвестиции в инфраструктуру Африки, которые приведут к созданию новых рабочих мест и быстрому развитию региона. В субботу, в день открытия TICAD, Абэ заверил, что Япония направит в общей сложности 30 млрд долларов в фонды частного и государственного сектора Африки в течение трех лет на строительство инфраструктурных объектов в богатом природными ресурсами континенте.

«Мы будем поощрять инвестиции в инфраструктуру высокого качества, что позволит создать рабочие места и обеспечит передачу опыта и ноу-хау, а также приведет к укреплению потенциала африканских стран и народов», — говорится в тексте декларации, подписанной в результате TICAD в Найроби.

Напомним, что премьер-министр Абэ принял участие в шестом раунде Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD), проходившей в Найроби 27 и 28 августа. Саммит TICAD, включающий в свой состав африканских лидеров и других делегатов, проходил за пределами Японии впервые.