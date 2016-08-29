Токио, 29 августа, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Мощный тайфун Lionrock может оказаться в районе Канто, регион, где расположена столица Японии — Токио, или регионе Тохоку на севере острова Хонсю 30 августа, сообщает The Mainichi со ссылкой на Японское метеорологическое агентство (ЯМА).

s.w-x.co Тайфун

19 августа Тайфун Lionrock сформировался к востоку от острова Хатидзё. Обычно тайфуны движутся на северо-восток, но Lionrock переместился на юго-запад из-за системы высокого давления, которая охватывала западную Японию. К югу от Минами Дайто, острова в префектуре Окинава, тайфун повернул на восток.

Так как тайфун проходил регион, где температура поверхности моря была высока, он стал чрезвычайно мощным. ЯМА передает, что 30 августа дождь в размере до 80 мм в час может выпасть в некоторые районах региона Канто, Тохоку и Хоккайдо. Также ЯМА сообщает, что максимальная скорость ветра составит 35 м/с, или 126 км/ч.

Если тайфун настигнет Японию в конце августа, он станет четвертым тайфуном, который обрушился на страну в течение одного месяца. Подобный случай произошел в 1962 году, когда за один месяц было зарегистрировано три тайфуна.