Дамаск, 29 августа, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Российские спортсмены, победители и призеры Олимпиады в Рио-де-Жанейро, побывали на сирийской авиабазе Хмеймим, где состоялась их встреча с военнослужащими РФ, передает 29 августа ТРК «Звезда».

syria.mil.ru Перетягивание каната. Авиабаза Хмеймими

Многократная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева провела с военными утреннюю зарядку. По словам Исинбаевой, молодые парни выполняли ее команды, после чего она и солдаты померялись силами.

«Я смогла повторить практически все, что умеют они, кроме одного упражнения, «вертушки», и была этому очень рада. Наша армия сильная», — отметила она.

Военные оказали атлетам теплый прием, в память о встрече спортсмены посадили на территории базы туи. Кроме Елены Исинбаевой, в Сирии побывали Софья Великая, Артур Ахматхузин, Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Сослан Рамонов и Сергей Каменский.