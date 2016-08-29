Бамако, 29 августа, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Курьезный случай произошел в международном аэропорту столицы Мали Бакамо, откуда авиалайнер компании Air France должен был вылететь в Париж. На борту самолета был обнаружен грызун, что стало причиной задержки вылета на двое суток. Об инциденте в понедельник, 29 августа, сообщает англоязычное арабское издание Gulf News.

hotaviasales.com Air France

Самолет должен был выполнить рейс «Бакамо — Париж», однако пилотам потребовалось несколько часов для того, чтобы отловить безбилетного грызуна, предположительно мышь. К тому времени, когда их поиски увенчались успехом, истекло разрешенное время работы пилотов, регламентируемое правилами техники безопасности перелетов. По этой причине вылет лайнера пришлось отложить в общей сложности на 48 часов.

Авиакомпания Air France принесла пассажирам свои извинения за вынужденную задержку, и напомнила, что безопасность пассажиров и членов экипажа является приоритетом авиаперевозчика. В ожидании вылета пассажиры были размещены в гостинице аэропорта.

Сообщается, что грызуны на борту авиасудна представляют собой серьезную опасность, поскольку животные могут перегрызть важные кабели и подвергнуть риску жизни пассажиров и членов экипажа.