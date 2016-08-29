Магаданская область, 29 августа, 2016, 04:48 — ИА Регнум. В Магаданской области обильные дожди привели к повышению уровня воды в большинстве рек. В некоторых из них он поднялся до критических отметок, разрушив мосты и дорожное полотно, в итоге сделав невозможным сообщение между населёнными пунктами. Не выдержали напора воды и некоторые объекты энергоснабжения. В регионе объявлен режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Евгений Дюккер .Приближение грозы. 1869

Сложная ситуация — в городе Сусуман, который паводок вообще превратил в «Венецию» — передвигаться по некоторым улицам можно только на лодках. Горожане выкладывают в соцсети фото, на которых видно, что между многоэтажными домами — вода, которая на кое-где скрывает легковые автомобили по самые крыши.

Сначала режим ЧС был объявлен только в Сусуманском, а также Хасынском, Тенькинском, и Ольском городских округах, но потом был расширен до регионального. В связи с подъемом уровня воды в лимане была закрыта переправа через реку Яна в Ольском районе. Закрыто движение по автодорогам Магадан-Балаганное-Талон и Палатка-Кулу-Нексикан. Вторая из них размыта в 60-ти местах, а на 27 километре её вообще перекрыл селевой поток.

На 630 км федеральной автодороги Колыма на мосту обрушилась опора, что затрудняет проезд. Были размыты также 11 километров дороги Солнечный — Ола, 27 августа движение по нему восстановлено, но есть ещё участки, где её размыло, протяжённость которых 5−6 км.

По информации администрации Усть-Омчуга, на дороге Палатка-Кулу Нексикан, кроме перекрывшего её селя смыт небольшой мост, на нескольких участках подмыты опоры мостов, на мосту на 51 км произошло обрушение переходных плит, на 53 км — вода вышла на дорогу, на 55 км — завалы на дороге. На 89 км основной трассы река Игонджа разлив реки на дороге составляет около 200 метров. На 100 км смыта часть дорожного полотна, на ручье Тенистом разрушено сопряжение моста с дорогой. Возле Игонджи были вынуждены остановится 10 большегрузных машин, водителям которых доставлены продукты. Со стороны посёлка Мадауна рекой смыто 70 метров дорожной массы.

В Сусумане помимо улиц, подтоплен административный корпус, в посёлке Мяунджа — дом. Проезд в населённый пункт отрезан, кроме того, смыто сопряжение на мосту через реку Кадыкчанка. Здесь с одной стороны скопилось 10 машин, с другой — 15. Угроза также на мосту возле ручья Лукич. Ручей Грязный промыл участок дамбы. В Ольском районе на дамбе в районе села Клепка появились прораны, и пока уровень воды не даёт их закрыть. Вода пошла в поля, но угрозы поселку пока нет.

Администрация Хасынского округа информирует, что в посёлке Сплавная упала опора линии электропередач, электроснабжение населённого пункта нарушено. Вода здесь тоже вышла на дорогу, подмыт мост, подтоплена территория колонии поселения. Аварийные отключения электроэнергии были в городе Магадане, Ольском и Хасынском городских округах, зафиксирована также авария на линии 154 кВт Усть-Омчуг-Палатка. Ремонтные работы затруднены тем, что бригады не могут добраться до места аварий из-за разлива рек.

«Мы предпринимаем экстренные меры, чтобы обеспечить транспортное сообщение. Направлены оперативные группы спасателей, чтобы в случае необходимости помочь автомобилистам, чьи машины оказались в плену стихии, обеспечить комплекс мер по доставке необходимого продовольствия, воды, медикаментов. Также работает оперативная бригада энергетиков для повышения надежности электроснабжения Магадана и определения причины аварии на ЛЭП и её восстановления. Ситуация непростая, но уверен, что наши аварийные службы с задачей справятся, и в течение суток мы постараемся максимально ликвидировать последствия, хотя инфраструктуре нанесен серьезный материальный ущерб, потребуются серьезные вложения для восстановления дорожной сети и линий электропередач», — отметил глава Магаданской области Владимир Печёный.

Работы по восстановлению дорог на размывах готовы начать, как только спадёт вода. Возможны объезды нескольких повреждённых паводком участков трасс, но проехать по ним могут только большегрузы и внедорожники.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Магаданской области из-за обильных дождей вводили режим повышенной готовности. Ранее паводок также причинял беспокойство жителям региона в 2009 году (тогда прорвало дамбу, селевым потоком снесло дома), в 2013 году (были изолированы населённые пункты, подтоплены дома, эвакуированы люди).