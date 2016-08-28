Торонто, Канада, 29 августа, 2016, 01:12 — ИА Регнум. В центре канадского Торонто состоялась массовая акция в поддержку российских параолимпийцев, отстраненных от участия в летней Параолимпиаде — 2016 в Рио-де-Жанейро. Около 100 человек вышли на улицы с целью высказать свое мнение по поводу принятого Всемирным антидопинговым комитетом решении. О мероприятии в воскресенье, 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

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Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Позор WADA!», «Нет запрету!», «Дайте российским параолимпийцам участвовать в Играх!».

«Наше основное требование — это пересмотр Всемирным антидопинговым агентством (WADA) решения об отстранении спортсменов из России от участия в Параолимпиаде», — заявил глава организации «Русская Канада» Леон Мицнер.

Поддержать российских спортсменов с ограниченными возможностями на улицы Торонто вышли рядовые члены русскоязычной общины, а также представители различных организаций соотечественников России.

Напомним, 23 августа CAS отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России по поводу отстранения российской сборной параолимпийцев от участия в Параолимпиаде-2016. Ранее решение об отстранении российской команды было принято Международным параолимпийским комитетом.