Ереван, 28 августа, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Супруга гражданина России Сергея Миронова, задержанного в пятницу днем в ереванском аэропорту «Звартноц» по запросу США, Юлия Миронова считает, что американские власти, по всей вероятности, хотят получить от ее мужа какую-то информацию.

azatutyun.am Юлия Миронова

Миронова рассказала, что они с мужем приехали в Армению на отдых и Сергей был задержан в аэропорту при прохождении паспортного контроля. По словам жены, сотрудники Службы безопасности Армении заявили, что 30-летний Сергей Миронов разыскивается правоохранительными органами США, его подозревают в отмывании денег и незаконной продаже оружия. Его увезли в изолятор Службы национальной безопасности, и 29 августа армянский суд должен решить вопрос об экстрадиции россиянина в США.

«Я до сих пор в шоке, не могу в себя прийти. То есть, ситуация очень тяжелая для меня, и какая-то абсурдная ситуация. Почему так произошло, я не понимаю. Я так понимаю, что его задержали по причине того, что его разыскивает Интерпол. Но в России его никто не разыскивал, не приходило ни писем, то есть мы постоянно живем там, находимся по месту регистрации, нас никто не искал. Мой муж весной тоже выезжал из России в Индию, и никто его не задерживал. Не было вообще никаких проблем», — цитирует Миронову радио «Азатутюн».

Сергей Миронов работает начальником отдела видеотехнологий в белорусской ИТ-компании «Синезис», которая пока никак не комментирует ситуацию с задержанием своего сотрудника.

«Мне сказали, что это какие-то очень тяжелые, ужасные обвинения, это связано с оружием, это отмывание денег. Мой муж в России занимался видеоаналитикой. И эта программа обеспечивала безопасность таких достаточно крупных объектов в Москве, как метрополитен, РЖД, то есть, где большое скопление людей. То есть, эта программа отвечала за безопасность. И, мне так кажется, единственное мое логическое объяснение, это то, что, может быть, это просто интересно Соединенным Штатам, какая-то информация нужна от него, и им нужно серьезное обоснование, чтобы как-то вызвать его в Штаты», — предположила Юлия Миронова.

Она также считает, что здесь есть политический подтекст. «У меня просто нет никаких других объяснений. Потому что он был в Штатах один раз в жизни, неделю он там проходил обучение в Сан-Франциско», — сказала Миронова.

Она добавила, что в субботу ей удалось встретиться с мужем. «Мне удалось с ним вчера встретиться и даже передать что-то из армянской кухни, чтобы он попробовал. Он тоже пока не понимает, почему так произошло. Он тоже в растерянности, можно сказать, и ждет встречи с адвокатами, чтобы с ними пообщаться, чтобы, может быть, они могли ему объяснить, в чем дело», — отметила Юлия Миронова.

В беседе с радио «Азатутюн» российский адвокат Сергея Миронова Карен Нерсисян выразил надежду, что армянский суд освободит его подзащитного.

«Мы пока сами не знаем, какое обвинение ему предъявлено. Вся дикость этой ситуации состоит в том, что ни он, ни российский консул не знают, в чем его обвиняют. Говорят, что есть что-то подобное [незаконная продажа оружия и отмывание денег], даже размер суммы — 50 тысяч долларов, но это лишь разговоры», — сказал адвокат.

Помимо Карена Нерсисяна, интересы Миронова защищает и армянский адвокат Вреж Хачикян.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту Еревана по запросу американских властей был задержан 30-летний гражданин России Сергей Миронов, которого ранее, как сообщали СМИ, объявили в международный розыск. Информацию о задержании гражданина РФ подтвердилась только спустя сутки. Как заявил Нерсесян, инициатором задержания выступили США. Изначально сообщалось, что суд в Армении может состояться 28 августа.