Ташкент, 28 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Правительственный стационар в Ташкенте, где проходят лечение высокопоставленные чиновники, окружен кордоном милиции и спецслужб уже более суток. Внутри медицинского учреждения находится спецотделение для лечения первых лиц, в том числе президента страны. Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, руководители силовых структур провели ночь в этой клинике.

inspiri Станционар

Вокруг стационара, находящегося на улице Буюк Ипак Йули (бывшая Луначарского), выставлен кордон в радиусе нескольких километров, что затрудняет движение автотранспорта.

Ранее правительство Узбекистана официально сообщило о том, что президент страны Ислам Каримов находится на стационарном лечении. По мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени.

Исламу Каримову сейчас 78 лет. Узбекистаном он управляет с 1989 года. Напомним, что ранее в прессе прошла информация о том, что Ислам Каримов, страдающий многочисленными хроническими заболеваниями, перенес инсульт.