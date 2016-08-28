Ташкент, 28 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. «Узбекистан воспринимается, как одна из самых стабильных республик Средней Азии. Однако узбекскую централизованную систему власти никак нельзя назвать гарантом стабильности. Скорее, это является признаком того, что борьба за власть развернется в кабинетах политиков, а не на улицах, как это происходило в Киргизии», — сказал политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM сообщение об ухудшении здоровья Ислама Каримова.

Сергей Иванов. В Смутное время. 1908

Эксперт считает, что система власти в странах Средней Азии имеет ряд общих особенностей и некоторые принципиальные отличия. Например, в Узбекистане, в отличие от Казахстана и Туркмении, слишком много конфликтных очагов, которые могут вспыхнуть и привести к дестабилизации.

«Узбекистан, на сегодняшний день — это клубок противоречий, который включает в себя этнический, религиозный, внутриполитический, клановый аспекты. Вопрос в том, смогут ли конкурирующие политические группы договориться между собой ради сохранения стабильности внутри страны», — заявил Сариев.

По его словам, Москва и Пекин заинтересованы в быстрой и, по-возможности, тихой передаче власти. Чего нельзя сказать про Вашингтон.

«Узбекистан боролся за статус регионального лидера, и теперь к стране приковано повышенное внимание. Конфликт из самого незначительного может приобрести угрожающие масштабы и за короткое время распространиться по всей Ферганской долине. При этом сценарии будут затронуты Таджикистан и Киргизия — как две наиболее слабые страны», — предполагает аналитик.

Также Марс Сариев утверждает, что наиболее очевидным сценарием будет разыгрывание религиозной карты. «Сейчас представители радикальных течений продолжают работу на территории Узбекистана, находясь в глубоком подполье. Если страна застрянет в периоде безвластия, то приверженцы экстремистских религиозных течений поднимут голову и начнут действовать», — поясняет политолог.