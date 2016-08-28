Москва, 28 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии запрета на осуществление чартерных рейсов в Турцию. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба правительства России.

David Spinks Чартерный рейс

Напомним, накануне ряд СМИ сообщил, что в ближайшие два дня правительство снимет запрет на осуществление чартерных рейсов в Турцию, так и произошло.

В постановлении особо отмечается, что необходимо принять дополнительные меры, направленные на обеспечение авиационной безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турцией.

Всем авиаперевозчикам, которые намерены осуществлять чартерные рейсы в Турцию, также рекомендовали обеспечить дополнительные меры по обеспечению авиационной безопасности.

Напомним, чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прервано по инициативе Москвы после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

После нормализации российско-турецких отношений в конце июня этого года, чартерные авиаперевозки так и не были возобновлены, так как правительство России требовало хотя бы формальных гарантий безопасности для российских туристов в турецких воздушных гаванях. Но Турцию каждую неделю сотрясают теракты, поэтому реальных гарантий Анкара дать не может.