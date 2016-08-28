Москва, 28 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 28 августа, на официальном сайте правительства России.

Александр Дейнека. Шахта в Донбассе. 1924

День шахтера отмечается в России в последнее воскресенье августа.

Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с их профессиональным праздником и выразил надежду на повышение эффективности отрасли. Глава правительства указывает, что отрасль должна повышать свой экспортный потенциал и одновременно проводить масштабную реконструкцию шахт.

Глава правительства напомнил, что шахтеры сыграли важную роль в развитии экономики России и очень много сделали для обеспечения её энергетической безопасности, а также в целом укрепили позиции России на мировых сырьевых рынках.

«Важно и дальше повышать эффективность угольной промышленности, наращивать её экспортный потенциал, одновременно с масштабной реконструкцией шахт, внедрением современных технологий при разработке месторождений приоритетное внимание уделять вопросам безопасности, условиям, в которых живут и работают шахтёры», — пишет Медведев.

Также он напомнил, что труд шахтеров всегда связан с риском и требует большого напряжения и самоотверженности. В связи с этим работу шахтера выбирают люди особой закалки, ответственные и надёжные, считает Медведев.