Москва, 28 августа, 2016, 09:32 — ИА Регнум. По уточненным данным, при пожаре на складе типографии ООО «Печатный экспресс», расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, погибли три гражданина Российской Федерации. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

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Сообщается, что всего при пожаре погибли 17 человек. Из них 14 — граждане Киргизии, трое — граждане России. Известно, что погибшие российские граждане работали на складе типографии разнорабочими.

На данный момент в госпиталях находятся ещё трое пострадавших при пожаре.

Напомним, страшный пожар произошел накануне утром в складском ангаре на Алтуфьевском шоссе, который принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс». 16 человек оказались заблокированы в одном из помещений склада и не смогли выбраться. 17-й погибший умер в больнице.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание в лампе. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.