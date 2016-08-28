Каракас, 28 августа, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Для того, чтобы найти решения для стабилизации цен на нефть на мировом рынке и усилить ОПЕК, Венесуэла и Иран продолжат поиски консенсуса. Такую позицию озвучил венесуэльский лидер Николас Мадуро по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом пишет британское агентство Reuters.

Arne Hückelheim Добыча нефти

По словам Мадуро, Венесуэла и Иран пытаются найти общую основу и прийти к соглашению по поводу стабилизации мирового нефтяного рынка, а также усиления Организации стран-экспортеров нефти и самой индустрии. В связи с этим президент Венесуэла заявил, что по вопросу совместной работы с Ираном в скором времени министры нефти и иностранных дел страны сделают важное заявление. Подробности пока не раскрываются.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане заявил 26 августа, что Тегеран согласился сотрудничать с ОПЕК по поводу восстановления цен на мировом нефтяном рынке. Дипломат ответил, что Иран все же продолжит наращивать утраченную долю утерянного за время действия санкцию долю рынка. Поэтому иранская сторона надеется, что ОПЕК учтет это.

Что же касается Венесуэла, это уже не первая попытка властей этой страны привлечь другие государства к стабилизации ситуации на мировом рынке. Так, зимой она обращалась к России с просьбой помочь скоординировать страны-экспортеры нефти для переговоров. После провала соглашения о заморозке объемов добычи нефти в Дохе Венесуэла не бросила попытки сделать что-то для повышения цена на нефть. В августе представители этой латиноамериканской страны отправились в турне по крупным странам-экспортерам, чтобы привлечь государства к решению проблемы. п\По мнению Мадуро, справедливая цена на черное золото, которая бы устроила сегодня всех, должна составлять примерно $70 за баррель.