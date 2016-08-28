Вашингтон, 28 августа, 2016, 03:18 — ИА Регнум.



Stabilisation UnitDFID Мигранты

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп озвучил новые подробности своей иммиграционной политики в духе построения стены на границе с Мексикой. В случае избрания, Трамп намерен ограничить иммигрантам доступ к социальным пособиям, а также разработать систему отслеживание въезда-выезда для тех иностранных граждан, срок действия виз у которых быстро заканчивается. Об этом республиканский кандидат заявил в субботу, 27 августа, выступая перед сторонниками в штате Айова, сообщает Guardian.

По словам Трампа, в правоохранительных органах имеется исчерпывающая информация о каждом нелегальном переселенце. Таким образом, не существует никаких препятствий для того, чтобы уже в первый день президентства республиканца все нелегалы были депортированы.

По-прежнему остается неясным, намерен ли Трамп настаивать на депортации всех 11 миллионов незарегистрированных мигрантов, прибывающих в настоящее время на территории США. Ранее, миллиардер заявлял, что в вопросе миграционной политики им могут быть предусмотрены и ряд смягчений. Так, говоря о нелегальных мигрантах в США, Трамп отметил, что легализация их положения возможна в том случае, если они покинут страну, а затем вернуться и будут платить налоги.

Кандидат в президенты от Республиканской партии пообещал также в ближайшее время подготовить речь, в которой будет указана его окончательная позиция по этому вопросу.