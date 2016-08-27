Врач Борнстин рассказал о здоровье Трампа
Вашингтон, 27 августа, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах станет самым здоровым человеком, избранным на пост главы Белого дома. Об этом, как передает ВВС, заявил лечащий врач миллиардера Гарольд Борнстин.
Как говорится в заключении специалиста, Трамп недавно прошел полное медобследование и у него не было выявлено «никаких значительных проблем со здоровьем».
«Обследование показало только положительные результаты, — говорится в медицинском заключении. — Его физические силы и жизненный заряд — исключительны».
Напомним, опрос агентства Reuters и международного социологического центра Ipsos, результаты которого были обнародованы 27 августа, показал, что отрыв кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон от кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за несколько дней сократился с 12% до 5%. Так, за Клинтон готовы проголосовать 41% опрошенных, а за Трампа — 36%.
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