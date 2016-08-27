Вашингтон, 27 августа, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах станет самым здоровым человеком, избранным на пост главы Белого дома. Об этом, как передает ВВС, заявил лечащий врач миллиардера Гарольд Борнстин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Как говорится в заключении специалиста, Трамп недавно прошел полное медобследование и у него не было выявлено «никаких значительных проблем со здоровьем».

«Обследование показало только положительные результаты, — говорится в медицинском заключении. — Его физические силы и жизненный заряд — исключительны».

Напомним, опрос агентства Reuters и международного социологического центра Ipsos, результаты которого были обнародованы 27 августа, показал, что отрыв кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон от кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за несколько дней сократился с 12% до 5%. Так, за Клинтон готовы проголосовать 41% опрошенных, а за Трампа — 36%.

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