Москва, 27 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В одном из аэропортов Москвы задержан зампред правления «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) Валерий Гончаров, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергетического моста в Крым. Об этом сообщает в субботу, 27 августа, «Новая газета».

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«Оперативники (УСБ ФСБ) задержали Валерия Гончарова в одном из столичных аэропортов при попытке вылететь за рубеж», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски по месту работы и нескольким домашним адресам топ-менеджера компании.

Другие подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая нитка энергетического моста в Крым была запущена 2 декабря 2015 года, вторая нитка — 15 декабря, третья нитка энергомоста — 14 апреля 2016 г. В мае текущего года из Краснодарского края была запущена последняя, четвертая, нитка энергомоста.

Энергоснабжение российского полуострова через Украину прекратилось после подрыва опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины в ноябре 2015 года.