Ташкент, 27 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Закон «Об органах внутренних дел» принят 25 августа в ходе пленарного заседания Сената (верхней палаты) парламента Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM.

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С момента обретения Узбекистаном независимости в 1991 году, органы внутренних дел не имели закона, регулирующего их деятельность. Основным нормативным документом для милиции являлось внутреннее положение «О работе органов внутренних дел».

В принятом законе, в частности, теперь четко и понятно отражены задачи, полномочия и обязанности органов внутренних дел, порядок и условия несения службы, правовая и социальная защита сотрудников. Важным моментом в законе является пункт о требовании к приему на службу в органы внутренних дел и условия ее прохождения.

Закон обретет силу после его подписания президентом Узбекистана Исламом Каримовым и последующей публикацией в СМИ.