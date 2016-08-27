Москва, 27 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес продлил контракт с клубом ещё на пять лет. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак».

Дмитрий Садовников Квинси Промес

Промес заявил, что очень рад тому, что остается в московской команде на ближайшие пять лет. «Не раз повторял, что счастлив в «Спартаке» и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов», — подчеркнул футболист.

Также Промес рассказал, что усиленно учит русский язык с помощью преподавателя.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что руководство клуба также очень рад тому, что Промес решил продлить контракт с красно-белыми на пять лет.

«Не только потому, что это чрезвычайно ценный игрок для нашей команды, но и еще и потому, что он за сравнительно короткий срок стал любимцем многочисленных почитателей красно-белых», — отметил Родионов. Он также пожелал футболисту успехов в выступлении за «Спартак».

Напомним, за минувший сезон Промес провел за московский «Спартак» 32 матча, в которых забил 18 мячей, а также сделал восемь голевых передач.