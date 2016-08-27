Лондон, 27 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. «Российский лидер задействовал в крупномасштабных маневрах войска в южной, западной и центральной части страны, — нагнетает издание. — Его действия — ответ на массовые учения войск НАТО в балканском регионе, в которых участвовали более 2000 военнослужащих из 14 стран».

putin.kremlin.ru Владимир Путин

«По словам доктора военных наук Константина Шикова, российское бряцание оружием — не более, чем ответ на рост глобальной напряженности в противостоянии России и Запада, — отмечает газета. — Он напоминает, что НАТО осуществила поставки ошеломляющего количества оружия в Грузию, в которую Россия вторглась в 2008 году (так считает издание, нагло игнорируя выводы международной комиссии о том, что это Грузия первой начала вторжение в Южную Осетию, прим. — ИА REGNUM ). А Турция только что вступила в войну в Сирии. Плюс США создали военный кулак возле российской границы — российские военные руководители обязаны принимать и принимают ответные меры».

Журналисты Express не оставили без внимания и высказывание отставного генерал-полковника Леонида Ивашова: «Если Запад сегодня раздувает военную истерию, существует реальная угроза терроризма на наших границах. Проверка и корректировка нашей боевой подготовки необходима. И нынешние учения — как раз такой случай. И реакция на маневры натовских войск, произведенные в непосредственной близости от наших рубежей. У российского Министерства обороны, конечно же существует глобальный план войсковых проверок, но возможны и внесения каких-то изменений в него, что называется, налету».

«За последние три года в России состоялось уже два десятка разного масштаба военных учений», — резюмирует издание, стремясь дать повод читателю поволноваться и после прочитанного.