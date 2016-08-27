Москва, 27 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена на самом деле сфальсифицирован. Об этом Мутко заявил сегодня, 27 августа, в эфире телеканал «Матч ТВ».

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Мутко рассказал, что его ведомство сделало выводы по докладу Макларена и в скором времени отправит эти выводы в WADA и Международный олимпийский комитет (МОК). «Выводы — что он сфальсифицирован. Его юридическая техника не выдерживает никакой критики», — подчеркнул Мутко.

Министр также рассказал, что министерство спорта России обратится в гражданские суды, чтобы привлечь авторов доклада к уголовной ответственности.

Кроме того, Минспорта собирается обратится к швейцарской компании, которая производит те самые баночки для мочи, которая нужна для анализа содержания допинга в организме спортсмена. «Мы хотим, чтобы они сделали публичную оценку продукции», — подчеркнул Мутко.

Напомним, в докладе Макларена утверждается, что в России существует некая «государственная допинговая программа», которая также способствует сокрытию положительных допинг-проб. Якобы российские спецслужбы, и прежде всего, ФСБ, разработали технологию вскрытия этих самых баночек с мочой и обратного их запечатывания таким образом, что эксперты международных антидопинговых структур подвоха не заметили. А мочу российских спортсменов в этих баночках коварные российские спецслужбы заменяли на другую мочу тех же спортсменов, только взятую раньше, чем эти спортсмены, якобы принимали допинг.

Несмотря на то, что столько изощренный бред не подкреплен никакими реальными доказательствами, на основании этого доклада Макларена часть российских спортсменов не смогла поехать на XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. А российские парлалимпицы на данные момент полностью отстранены от Игр.