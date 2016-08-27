Москва, 27 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, утром 27 августа в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в городе Москвы, произошло возгорание, распространившееся по всей площади 4-х этажного здания. Предварительно, в ходе ликвидации пожара обнаружены тела 16-ти человек.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты ГСУ СК России по городу Москве, а также сотрудники оперативных служб. К настоящему времени сотрудники МЧС ликвидировали пожар, говорится в сообщении СК РФ.

Проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие. Для установления точной причины гибели людей будет назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование по уголовному делу продолжается.