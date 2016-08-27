Москва, 27 августа, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Пожар на складе типографии ООО «Печатный экспресс» на северо-востоке Москвы ликвидирован. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

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Сообщается, что пожар полностью потушен. В ликвидации возгорания были задействованы 110 человек личного состава МЧС при 30 единицах техники.

По предварительным данным площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

Сведения о погибших разнятся. Сперва сообщалось, что при пожаре погиб один человек.

По данным Life в результате пожара погибли 16 человек и четверо пострадали. Телеканал ссылается на источник в МЧС. Все погибшие и пострадавшие были сотрудниками типографии. Среди погибших была беременная женщина.