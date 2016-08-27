Москва, 27 августа, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении третьего этапа плана концепции развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба правительства России.

Manfred Werner Традиционная одежда народов Крайнего Севера

Концепция развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока была утверждена правительством ещё в 2009 году. Эта концепция подразумевает этапность её исполнения. Считается, что первые два этапа концепции — с 2009—2011 и с 2012—2015 — уже выполнены. Выполнение третьего этапа продлится с 2016 по 2025 годы.

Третий этап включает в себя комплекс мер, направленный на сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных народов, их образа жизни, модернизацию хозяйственной деятельности и всей социальной сферы в местах их традиционного проживания. Под социальной сферой имеется в виду образование, здравоохранение и культура.