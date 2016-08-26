Москва, 27 августа, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Режим перемирия в Сирии в течение суток 25 августа девять раз нарушался на территории провинций Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов обстреляли населенные пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума, Хараста и Кабун. В провинции Латакия вооружённые формирования группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли населённые пункты Кинсибба и Раша, а формирования группировки «Свободной сирийской армии» с применением зенитных установок — населённый пункт Сараф», — говорится в документе.

Сообщается, что боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) также продолжают препятствовать окончательному установлению перемирия.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО кустарного производства и минометов обстреляли населённые пункты Караси, Эль-Хадер, квартал Хай-эль-Ансари, районы кожевенного и газового заводов и горы Джебель-эль-Бааджир. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Дума, Хауш-Насри, Джаубар, Абд-Бейнури, Хауш-эль-Фара, Хутейта-эль-Джараш, в провинции Латакия — Брума, а также населённый пункт Телль-Сальхаб провинции Хама», — информируют в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.