Вашингтон, 27 августа, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Отрыв кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон от кандидата от Республиканской партии Дональдом Трампом за несколько дней сократился с 12% до 5%. Об этом свидетельствует данные последнего опроса, проведённого агентством Reuters и международным социологическим центром Ipsos.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Согласно опубликованным данным, проголосовать на президентских выборах за Хиллари Клинтон на сегодняшний день готов 41% опрошенных, а за Дональда Трампа — 36%. Ещё 23% респондентов заявили, что не поддерживают ни одного, ни другого кандидата.

Напомним, предыдущий опрос Reuters и Ipsos, результаты которого были обнародованы 23 августа, показывал, что Хиллари Клинтон поддерживают 45% американских граждан, а Дональда Трампа — 33%.

Выборы президента США должны состояться 8 ноября 2016 года.