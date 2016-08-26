Хараре, 27 августа, 2016, 01:11 — ИА Регнум. За беспорядками в Зимбабве стоят США, которые хотят устроить в стране «Арабскую весну», заявил президент Мугабе, сообщает Reuters 27 августа.

Al Jazeera English Роберт Мугабе

Сообщается, что в первом публичном выступлении после подавления беспорядков в столице страны, президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что протест оппозиции спонсировали западные страны, в том числе США. По словам 92-летнего лидера африканской страны, правительство не позволит «иностранным агентам» устроить в Зимбабве «Арабскую весну» наподобие той, что привела к смене режима в Тунисе, Египте и Ливии в 2011 — 2012 годах.

«Они сражаются из-за американцев. Они думают: то, что произошло во время Арабской весны, произойдет в этой стране. Но мы говорим им: этого не будет!», — заявил Мугабе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспорядки в Зимбабве, произошедшие 24 августа в Хараре, начались с митинга оппозиционного движения «За демократические перемены». Митинг перерос в столкновения с полицией, которые распространились по всей столице африканской республики. Точное количество жертв столкновений неизвестно, но сообщается, что беспорядки стали «самой мощной вспышкой насилия в стране» со времен продовольственного кризиса 1998 года.