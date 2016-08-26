ООН приветствует, Ле Пен негодует: Высший суд Франции разрешил «буркини»
Париж, 27 августа, 2016, 00:34 — ИА Регнум. ООН приветствует решение Высшего арбитражного суда Франции, который отменил запрет на буркини, сообщает Associated Press 26 августа.
Представитель ООН Стефан Дюжаррик выразил удовлетворение решением высшей судебной инстанции, который признал незаконным запрет на буркини — специальный купальник для мусульманок
«ООН приветствует решение суда. Я думаю, что наше мнение было выражено довольно ясно: право человека на личное достоинство должно соблюдаться», — заявил Дюжаррик журналистам.
Сообщается, что решение арбитража также поддержано Amnesty International, Лигой прав человека, а также Белым домом США.
Тем не менее, французское общество продолжает оставаться «расколотым» по вопросу буркини.
Известно, что чуть ранее в пятницу лидер «правых» Марин Ле Пен заявила, что правые и консервативные парламентарии Франции инициируют поправки в закон 2004 года, запрещающего мусульманские головные платки и другие религиозные символы в школах. По мнению Ле Пен, закон должен быть расширен — его действие может касаться всех общественных мест, в том числе пляжей.
Кроме того, сами муниципалитеты Французской Ривьеры не спешат отменять запрет на буркини — ни один из 30 населенных пунктов на юге Франции, кроме Вильнев-Лубе, которого непосредственно касалось решение арбитража, не отменил ранее принятое решение о штрафе за «мусульманский купальник».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пятницу, 26 августа, Высший арбитражный суд Франции прислушался к мнению правозащитных и мусульманских организаций, и отменил запрет на буркини в городке Вильнев-Лубе. Решение является прецедентным, ношение специального купальника фактически признано неотъемлемым правом мусульманских женщин.
Купальник для мусульманок, который назвали «буркини», популярный у жительниц Франции, исповедующих ислам, стал темой общенациональной дискуссии после запрета купальника в Ницце. Власти города посчитали неуместным нахождение на пляжах города женщин в буркини после терактов в прошлом месяце, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство» (организация, запрещенная в России). Вслед за Ниццей запрет на буркини ввели ещё несколько городов во Французской Ривьере.