Париж, 27 августа, 2016, 00:34 — ИА Регнум. ООН приветствует решение Высшего арбитражного суда Франции, который отменил запрет на буркини, сообщает Associated Press 26 августа.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Гарем

Представитель ООН Стефан Дюжаррик выразил удовлетворение решением высшей судебной инстанции, который признал незаконным запрет на буркини — специальный купальник для мусульманок

«ООН приветствует решение суда. Я думаю, что наше мнение было выражено довольно ясно: право человека на личное достоинство должно соблюдаться», — заявил Дюжаррик журналистам.

Сообщается, что решение арбитража также поддержано Amnesty International, Лигой прав человека, а также Белым домом США.

Тем не менее, французское общество продолжает оставаться «расколотым» по вопросу буркини.

Известно, что чуть ранее в пятницу лидер «правых» Марин Ле Пен заявила, что правые и консервативные парламентарии Франции инициируют поправки в закон 2004 года, запрещающего мусульманские головные платки и другие религиозные символы в школах. По мнению Ле Пен, закон должен быть расширен — его действие может касаться всех общественных мест, в том числе пляжей.

Кроме того, сами муниципалитеты Французской Ривьеры не спешат отменять запрет на буркини — ни один из 30 населенных пунктов на юге Франции, кроме Вильнев-Лубе, которого непосредственно касалось решение арбитража, не отменил ранее принятое решение о штрафе за «мусульманский купальник».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пятницу, 26 августа, Высший арбитражный суд Франции прислушался к мнению правозащитных и мусульманских организаций, и отменил запрет на буркини в городке Вильнев-Лубе. Решение является прецедентным, ношение специального купальника фактически признано неотъемлемым правом мусульманских женщин.

Купальник для мусульманок, который назвали «буркини», популярный у жительниц Франции, исповедующих ислам, стал темой общенациональной дискуссии после запрета купальника в Ницце. Власти города посчитали неуместным нахождение на пляжах города женщин в буркини после терактов в прошлом месяце, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство» (организация, запрещенная в России). Вслед за Ниццей запрет на буркини ввели ещё несколько городов во Французской Ривьере.