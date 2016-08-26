Минск, 27 августа, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Игорь Марзалюк, баллотирующийся на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента, 26 августа выступил с резкими заявлениям в связи с ситуацией на Украине, при этом подвергнув критике, как Киев, так и Москву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению белорусского сенатора, трагедия украинского народа состоит в том, что его «дважды кинули и обманули». «Но мерзость и подлость тех, кто его кинул во второй раз, это уровень их политической идиотской безответственности, они потеряли территориальную целостность страны. Они потеряли всё то, что являлось стратегическим запасом Украины», — приводит слова Марзалюка агентство БелаПАН.

«Я не понимаю, почему Яценюк и Турчинов занимают высокие должности до сих пор. Именно они без боя сдали Крым, а значит, при их власти была нарушена территориальная целостность Украины. Они враги народа и предатели нации. Они должны гнить в тюрьме, а не сидеть в высоких кабинетах», — считает Марзалюк.

При этом, по его мнению, гражданин Украины, который «берёт в руки оружие и идет воевать за территориальную целостность страны», достоин уважения. «Власть может быть мерзкой, скотской, подлой, но есть свой дом, есть своё государство, есть своя родина. Порошенко — мерзавец, такой же, как Янукович. Но есть Украина, есть страна, есть герб, гимн, флаг», — заявил сенатор.

В свою очередь, на Россию, а не на официальный Киев, возведший русофобию в ранг государственной политики, Марзалюк возлагает ответственность за то, что «чувство восточнославянской сопричастности, восточнославянского единства было разрушено в один день».

Сенатор также считает, что от ситуации на Украине пострадала и экономика Белоруссии, у которой внешняя торговля с южной соседкой в 2013 году достигала $7,5 млрд, а на сегодняшний день этот показатель падает. Вместе с тем, поведение белорусского руководства в отношении киевских властей он считает правильным.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко одним из первых поддержал госпереворот на Украине, пообещав мятежникам «поддержку по всем направлениям». Уже в 2014 году на новые киевские власти получили из Белоруссии товары двойного назначения, топливо для военной техники, помощь белорусских специалистов в ремонте военной техники, а также другие товары и услуги, без которых продолжение карательной операции в Новороссии столкнулось бы с гораздо большими проблемами. Лукашенко с малолетним сыном Николаем лично присутствовал на церемонии инаугурации Петра Порошенко. В свою очередь новые киевские власти оказали политическую поддержку руководству Белоруссии.

26 августа министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время визита в Киев заявил, что у Белоруссии и Украины не может быть альтернативы развитию высокого уровня и долгосрочного характера добрососедских двусторонних отношений.