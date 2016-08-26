Москва, 26 августа, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что цены на лекарства, содержащие одинаковые вещества, но продаваемые в России под разными торговыми марками, в некоторых случаях завышены в 160 раз. Об этом Артемьев заявил сегодня, 26 августа, в интервью телеканалу «Россия 24».

Альберт Анкер. У аптекаря

Артемьев в качестве примера привел ситуацию с препаратом но-шпа. Этот препарат продается в России под 30 разными названиями. «Сама химическая формула вещества, она абсолютно одинакова, но-шпа это называется, или дротаверин называется, еще 30 названий той самой но-шпы — это разные торговые наименования», — рассказал Артемьев.

При этом, разница по официально зарегистрированным государственными органами ценам составляет 12 раз. «А в некоторых случаях — и 160 раз», — добавил глава ФАС.

По мнению Артемьева, в сфере поставок и продажи лекарственных средств в России действует организованная преступность, которая и является причиной крайне высоких цен на лекарственные средства.

«Что происходит — они собираются в какой-то бане, договариваются — «тебе этот подряд, тебе — этот», «если я беру этот подряд, то я с тобой делюсь на субподряде 10%», — отметил Артемьев. Он пояснил, что подобными махинациями занимаются вполне респектабельные структуры, которые давно создали криминальный мир в области торговли лекарствами.

Артемьев выразил надежду, что правоохранительные органы помогут ФАС в расследованиях, так как речь идет о борьбе с настоящей мафией.