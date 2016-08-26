Рим, 26 августа, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения в центральной части Италии возросло до 278 человек, сообщает телеканал RaiNews24.

Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Последствия стихийного бедствия

Сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 24 августа в центральных районах Италии. Сильно пострадали от стихии три области Италии: Лацио, Умбрия и Марка. Также сотрясения земной поверхности ощущались и в других итальянских городах, в том числе таких крупных как Рим, Флоренция и Болонья.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в городе Аматриче — 218 человек, 49 человек погибло в Аркуата-дель-Тронто и еще 11 в Аккумоли.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали о 268 погибших и 387 пострадавших, доставленных в лечебные учреждения. В пострадавших от землетрясения районах Италии правительство ввело режим чрезвычайного положения.