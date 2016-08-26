Нижний Новгород, 26 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области в январе-июле 2016 года составили 29 902 рубля в месяц. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росстата, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года они увеличились на 3%.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

При этом реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) за этот же период сократились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Реальные располагаемые денежные доходы нижегородцев (доходы за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) также упали. В январе-июле 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года снизились на 3,3%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области по итогам второго квартала 2016 величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Нижегородской области составила 8891 рубль.

За чертой бедности проживают 9,8% населения.