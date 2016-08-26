Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Благодаря вмешательству Центризбиркома, на предстоящих выборах парламента Санкт-Петербурга в бюллетенях будут представлены списки сразу девяти партий. Таким образом ЦИК исполнил кремлевскую установку на «прозрачность и честность» выборов. Но расширение политического спектра может обернуться тем, что в Законодательном собрании будут представлены лишь четыре думские фракции, а оппозиция передерется из-за «своего» электората. Конечным бенефициаром этого процесса окажется «Единая Россия».

Иоганн Хофнер. Лиса и заяц. 1866

Аттракцион неслыханной щедрости

Поначалу Горизбирком северной столицы, только-только сменивший председателя, действовал по довольно предсказуемому сценарию, зарегистрировав из новичков лишь «Партию роста». Пошли слухи, что ради этого депутат Госдумы Оксана Дмитриева проявила чудеса договороспособности в беседах с главным петербургским единороссом, спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым. «Родине», «РОТ Фронту», «Коммунистам России», ПАРНАСу, партиям «ПарЗаС» и ПВО было отказано ввиду чрезмерного брака в подписях.

Но некоторые из «отказников» сдаваться не хотели и подали жалобы в Центризбирком. В результате ПАРНАС, «Коммунисты России» и «РОТ Фронт» получили регистрацию, а Горизбирком Петербурга получил замечание за слишком формальный подход к делу. А уж выпады главы ЦИК Эллы Памфиловой в адрес руководства петербургской комиссии, которые, правда, она позднее пыталась смягчить, и вовсе выглядели как благородная борьба федерального центра с «перегибами на местах».

Но такой демократичный подход может привести к тому, что в новом петербургском парламенте, помимо «большой четверки», не окажется вообще никого — избиратели, склонные проголосовать за другие политические силы, просто растеряются, а их количества в любом случае будет недостаточно, чтобы обеспечить новичкам по 5%, необходимых для получения хотя бы одного мандата.

Политолог Дмитрий Солонников полагает, что ЦИК честно борется за разнообразие в петербургской политике. «Действительно, есть некоторые разночтения в законодательстве федеральном и региональном. В Петербурге принято больше опираться на собственные законы, в Москве — на законы и практику Российской Федерации. Это касается и договора ЦИК и ФМС о порядке проверки подписей. То, что трактовка идет в пользу согласования регистрации участников — это позитивный фактор», — уверен Солонников.

Пятым будешь?

Но кому именно он может принести пользу? «Коммунисты России» и «РОТ Фронт» смогут, пусть и в рамках статистической погрешности, оттянуть голоса у КПРФ. «Яблоко» пострадает от участия в выборах ПАРНАСа и «Партии роста», играющих на том же либеральном поле. В результате Петербург рискует потерять гордое звание российского мегаполиса, у которого в парламенте образовались даже не пять, а фактически шесть фракций, что является случаем практически беспрецедентным.

«Скорее всего, так и будет. Кроме думской четверки в ЗакС никто не попадет. По крайней мере, все эти партии-новички будут отбирать голоса исключительно друг у друга и у «яблочников», — убежден Солонников.

Сложно, но возможно попасть в парламент «Партии роста» и «Яблоку» — в этом сходятся некоторые опрошенные эксперты. Причем если первая структура строит исключительно персонифицированную кампанию на электоральной базе сторонников Оксаны Дмитриевой, то у второй проблема с яркими лидерами, считают наблюдатели. «Коммунисты России» и «РОТ Фронт», пожалуй, повторят судьбу «Патриотов России» и «Правого дела», которые в 2011 году набрали около 1% голосов.

«Понятно, что они никуда не пройдут, «РОТ Фронт» вообще партия никому не известная, зачем всё это было сделано, не ясно», — недоумевает политолог Александр Конфисахор относительно регистрации этой партии.

Он считает, что из новичков сможет пробиться лишь «Партия роста» — за счет авторитета как самой Дмитриевой, так и других известных в городе фигур. В списке партии, напомним, оказались депутаты городского парламента, под конец созыва сформировавшие так называемую «группу независимых депутатов» — выходцы из «Яблока» и «Гражданской платформы» Максим Резник и Ольга Галкина, покинувшая КПРФ Ирина Комолова и бывшие «эсеры» Владислав Бакулин и Сергей Трохманенко, преданные лично Дмитриевой.

«Они активную кампанию ведут, так что, думаю, у нас будет пять фракций. У других шансов мало, по списку не пройдут ни ПАРНАС, ни «Яблоко», у последнего нет ярких фигур, а для прохождения ПАРНАСа у нас в городе слишком низкий протестный потенциал», — уверен Конфисахор.

«Яблочные» страдания

Социолог Анна Хмелева готова «отдать» одномандатный округ «Партии роста» на территориях, которые входят в думский округ Оксаны Дмитриевой, так что, скорее всего, речь идет о некоторых шансах на победу депутата Госдумы Натальи Петуховой, которая идет во Фрунзенском районе против коммуниста Юрия Гатчина, «эсера» Алексея Палина и лидера «Родины» Андрея Петрова. «Яблочник» Борис Вишневский баллотируется как по списку, так и как одномандатник против главы Центрального района Марии Щербаковой от «Единой России», которая определенно настроена на победу, имея прекрасные отношения со Смольным.

По мнению Анны Хмелевой, «Яблоко» все же сумеет преодолеть пятипроцентный барьер и получить одно место по списку в ЗакСе. «Надеюсь, пять «с копейками» они наберут и сохранят свое представительство. Печально, но партия теряет свое влияние в Петербурге. Думаю, что все новые партии разобьют между собой тот электорат, который бы позволил одной или двум из них попасть в парламент. Среди одномандатников же в большинстве округов победят единороссы, еще есть шансы у «эсеров» в округах Шишкиной и Ковалева», — сказала Хмелева.

Политолог Константин Аксенов настроен более оптимистично по отношению к «яблочным» перспективам. По его мнению, партийное представительство в Мариинском дворце имеет все возможности остаться неизменным.

«Думаю, что «яблочники» электорально все еще достаточно сильны. К тому же, существенную роль будет играть организация избирательного процесса уже после 18 сентября. Если в течение недели после выборов количество голосов может меняться в разы… Я намеренно говорю не о том, кто какие проценты получит в реальности. Есть ощущение, что некоторая тенденциозность может присутствовать в процедурах», — намекает Аксенов на возможное использование админресурса. «Партия роста» тоже, на его взгляд, может бороться за кресла в ЗакСе, и бороться ей придется с тем же «Яблоком» и, разумеется, «Справедливой Россией».

Протестный электорат останется дома?

Результаты же остальных партий будут сильно зависеть от того самого «протеста», о котором говорят все меньше с 2011 года, но который пока не сошел на нет, причем на сегодня он уже никак не связан с идеологией, считает Аксенов.

«Если до выборов произойдет некое социально значимое, катастрофическое явление в общественной сфере — например, со значительной националистической или внешнеполитической составляющей, то это может дать шанс какой-то из прочих политических сил, представленных в спектре, если они успеют подхватить эти общественные настроения. В противном случае у нас останется 4−5 фракций в парламенте», — считает политолог.

Анна Хмелева оценивает численность тех, кто готов голосовать «за кого угодно, лишь бы не за власть», на уровне 20% от пришедших на участки. Она указывает на дисбаланс сил в политическом пространстве на этих выборах, когда, с одной стороны, представлены КПРФ, «Коммунисты России» и «РОТ Фронт», а с другой — нет никакой яркой и конструктивной оппозиции либерального толка.

«Пожалуй, ее нет с 1998 года и завершения существования СПС. Но и никаких улучшений в плане партийного представительства с 2011 года не произошло, ничего существенно не поменялось. «Яблоко» теряет позиции, ПАРНАС размывает идеологию, уходя в сотрудничество с националистами, и тем самым теряет часть своего базового электората. Раз нет изменений, то и причины голосовать «против» остаются», — говорит Хмелева.

Однако, чтобы этот «протестный избиратель» проголосовал, он сначала должен прийти на участки, и, кажется, никто не пытается его туда затащить. Низкая явка же традиционно работает в пользу «системных» сил, в данном случае, тех трех-четырех партий, которые способны максимально мобилизовать своих сторонников и привести их к урнам.

«У нас скучная политика, однообразная кампания, очень похожие лозунги, программы и визуализация. Загадка, что будут делать партии-новички, чтобы заставить людей прийти на участки. Если ничего социально значимого не произойдет, явка будет явно ниже тех 50%, что были зафиксированы в 2011 году. Всё это поможет «Единой России», у которой, скорее всего, будет больше мандатов, чем имеющиеся 20. Хотя Петербург традиционно либеральный город, склонный к протестам, так что результат «ЕР» должен был бы быть ниже», — заключает Хмелева.

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В 2011 году на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга «Единая Россия» получила около 36% голосов и 20 мандатов, потеряв три депутатских кресла по сравнению с предыдущим результатом. ЛДПР заняла 5 мест в парламенте и в течение всего созыва голосовала солидарно с партией власти, что фактически обеспечило ей парламентское большинство вместе с несколькими «перебежчиками» из других фракций. «Справедливая Россия» сумела заработать 12 мандатов, КПРФ — 7, «Яблоко» — 6.

Все три указанных партии обвиняли Смольный в фальсификациях и обращались в суды. Окончательные результаты выборов были озвучены лишь 12 декабря, в последний день установленного законом срока, что тоже породило массу слухов о возможных нарушениях.