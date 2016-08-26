Вильнюс, 26 августа, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 25−26 августа посещал Ригу, где принял участие во встрече министров иностранных дел Северных и Балтийских стран (Nordic Baltic Eight, NB8). Министры Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии обсудили сотрудничество Северных и Балтийских стран, его дальнейшие перспективы, вопросы повестки ЕС, ситуацию в области безопасности в регионе, отношения с Россией и положение на Украине, сотрудничество в ООН, ситуацию в Турции, борьбу с терроризмом, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 августа, в МИДе Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

«Позиции Северных и Прибалтийских стран по важнейшим вопросам внешней политики чаще всего совпадают, поэтому в контексте нынешних трудных геополитических ситуаций координация действий нашего региона приобретает все большее значение. Только если мы будем говорить в один голос, мы будем услышаны, и у нас появятся лучшие возможности защищать свои интересы и распространять свои ценности», — отметил Линкявичюс.

Министры обсудили ситуацию в области безопасности в регионе и осуществление решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве, обменялись мнениями по поводу повестки ЕС после референдума Соединенного Королевства о выходе из ЕС и неудавшегося переворота в Турции. «Сегодня, как и 25 лет назад, ситуация в области безопасности в нашем регионе большей частью обусловлена агрессивной политикой России и ее действиями. Это общий вызов для нас всех», — сказал глава литовской дипломатии.

Литовский министр призвал соседей вместе стремиться к тому, чтобы планируемые в регионе проекты атомных электростанций соответствовали международным стандартам ядерной безопасности. Особое беспокойство на данный момент, отмечают в МИДе, вызывает АЭС, строящаяся в Белоруссии, в Островце. «Линкявичюс подчеркнул, что новые, поддерживаемые ЕС проекты энергетической инфраструктуры должны поощрять диверсификацию источников поставки энергии и укреплять энергетическую безопасность всех стран-членов ЕС, чего нельзя сказать о проекте Nord Stream 2, на тему которого сейчас ведутся дискуссии», — отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

Линкявичюс информировал коллег о своем визите в Турцию. Он был первым из министров иностранных дел стран ЕС и НАТО, который посетил Турцию после неудавшегося военного переворота.

На традиционных ежегодных встречах министров иностранных дел NB8 Северные и Прибалтийские страны дискутируют и координируют свои действия при решении общих вопросов. В 2016 году сотрудничество NB8 координирует Латвия, в следующем году эти функции возьмет на себя Норвегия.

Отметим, что ранее в Литве было модно апеллировать, что четверть века назад «ельцинская демократическая Россия» была одним из главных союзников и сторонников независимости Литвы.