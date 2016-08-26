Москва, 26 августа, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Российские учёные первыми успешно испытали Детонационный жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) нового поколения, работающий на экологически чистом топливе, успешно испытан российскими учеными в спецлаборатории АО НПО «Энергомаш», сообщает официальный сайт Фонда перспективных исследований (ФПИ).

SpaceX-Imagery Ракета

Из трех перспективных вариантов компоновочных схем демонстраторов двигателей были испытаны два. Работа ведется совместно с учеными из Новосибирского института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева Сибирского отделения РАН и Московского авиационного института. Из стадии расчётных исследований и моделирования разработка перешла в стадию огневых испытаний. В результате расчётно-теоретической работы были созданы три перспективных варианта компоновочных схем демонстраторов новейших двигателей, способных существенно превзойти все существующие в мире разработки по основным удельным показателям. В июне и августе 2016 года два первых демонстратора успешно прошли огневые испытания.

Напомним, классические жидкостные ракетные двигатели подошли к теоретическому пределу возможностей. Использование способа детонационного режима горения топлива, предложенного советскими учёными еще в 1950-е годы, было признано перспективным и запущено в разработку. Российские ученые считают, что таким ракетным двигателям принадлежит будущее.

Отметим, что многие ведущие ракетные державы серьезно занимаются разработками детонационных двигателей, но заметных успехов ещё никто не добивался.