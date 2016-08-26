Москва, 26 августа, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Для семьи из нескольких человек выплаты по курортному сбору могут составить существенную сумму. В связи с этим властям следует обратить внимание на международный опыт, чтобы добиться наиболее оптимального распределения бремени между туристами с разным уровнем дохода. Такое мнение 26 августа корреспонденту ИА REGNUM высказала PR-менеджер туристического агентства Tez Tour Лариса Аханова.

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«С одной стороны, действие российских властей понятно и похвально. С другой стороны, конечно, на кошелек туристов возлагается дополнительная нагрузка. В условиях, когда туристы предпочитают экономить, это не самая популярная мера, даже если намерения самые благие — развивать туристическую инфраструктуру», — заявила Аханова.

Впрочем, пока что говорить о тех или иных последствиях от введения подобного сбора преждевременно, поскольку неизвестны его конкретные параметры, указала она:

«Речь идет о 50−100 рублях в день? За все время отдыха, с человека? Непонятен пока и механизм оплаты. Курортный сбор будет оплачиваться на местах, включен в стоимость проживания? Речь идет о всех регионах России или только определенных курортах?».

«Естественно, что удорожание произойдет ровно на ту сумму, которая будет определена законодательством. В среднем россияне отдыхают на российских курортах 7−10 дней и, конечно, для семьи из нескольких человек это может представлять существенную сумму. При этом отдых внутри страны бюджетным назвать все-таки нельзя», — подчеркнула Аханова.

В целом курортные сборы за проживание введены в различных странах и регионах, отметила PR-директор Tez Tour: «Это довольно эффективная мера: «хочешь, чтобы было комфортно и чисто — плати».

И в связи с этим «хотелось бы, чтобы власти присмотрелись к международному опыту», — продолжила она.

Хорошим примером мог бы послужить эмират Рас-аль-Хаима, в котором с 1 ноября 2015 года тоже ввели сбор — «туристический дирхам». Его особенность заключается «в прогрессивной шкале сбора», благодаря которой «бюджетные туристы не платят за богатых», — указала Аханова.

«Он представляет собой минимальный сбор, который взимается с гостей при выписке из отеля. Плата взимается из расчета за одну ночь в одном гостевом номере. Так, стоимость колеблется от 20 дирхам — около 5 долларов — за ночь или комнату в пятизвездочном отеле и до 7 дирхам — около 2 долларов — в дешевом», — пояснила Аханова. «В любом случае, хотелось бы, чтобы курортные сборы действительно доходили до местных бюджетов и шли исключительно на развитие туризма», — сказала в заключение Аханова.

Напомним, что 26 августа во время заседания президиума Госсовета на Алтае президент России Владимир Путин поддержал введение в стране курортного сбора ради развития туристической инфраструктуры. По словам министра финансов Антона Силуанова, что размер сбора должен составить сумму незначительную — порядка 50−100 рублей.